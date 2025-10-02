A cuatro días de la lluvia más intensa de la temporada que se ha registrado en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México contabilizó que fueron 3 mil 521 viviendas las que tuvieron daños en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, ayer la mandataria capitalina hizo un balance de las afectaciones por las lluvias y destacó que, colonias como Ejército de Oriente, Peñón, Vicente Guerrero, Santa María Aztahuacan, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, La Colmena, en Iztapalapa; y el Barrio de San José, La Conchita, La Nopalera, en Tláhuac.

La jefa de Gobierno detalló que el promedio histórico de lluvias en septiembre es de 135 milímetros; este mes concluyó con 246 milímetros.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, dijo que fueron afectadas 8 mil familias en los municipios de Neza y Los Reyes La Paz