Persiste el tráfico vehicular en Periférico Norte, entre los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, debido a los trabajos de rehabilitación.

En medio de la contingencia atmosférica, la circulación se mantiene lenta por los cortes que restringen el acceso a todos los carriles.

El sábado 14 de febrero, las autoridades de Naucalpan informaron sobre cortes a la circulación a partir de Circuito Circunvalación; sin embargo, estos se extendieron hasta las inmediaciones de la calle Caléndulas, Tlalnepantla, como estrategia para movilizar la maquinaria.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tlalnepantla anunció que los trabajos en esa demarcación comenzaron el lunes 16 de febrero, por lo que hicieron un llamado a los automovilistas a tomar vías alternas.

De acuerdo con datos de la Junta de Caminos del Estado de México, los trabajos de rehabilitación del Periférico Norte concluirán el 30 de abril.

Esta misma dependencia, estima que en Periférico Norte circulan a diario 204 mil vehículos, lo que representa una movilidad cercana a 15 millones de usuarios.

La Rehabilitación Integral de Periférico Norte contempla una intervención de 108 kilómetros de la carpeta asfáltica que va de la Caseta de Tepotzotlán hasta los límites de Naucalpan con la alcaldía Miguel Hidalgo.

