La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que los trabajos de construcción del Tren ‘El Insurgente’ México-Toluca entraron en su fase final, para concluir los 57.7 kilómetros de trayecto entre Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México.

La dependencia federal precisó que con la conclusión de la obra civil se avanza en la última etapa que es la instalación de los sistemas electromecánicos como cableado de media y baja tensión y sistemas de señalización y de telecomunicaciones; además, se realizan pruebas de seguridad previo a su apertura total.

En las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga se realizan revisiones minuciosas al equipamiento electromecánico y a la urbanización de las vialidades de acceso; en este último tramo hay un Puente Atirantado, único en el mundo por su diseño en curva y su uso para rieles.

Lee también Liberan a joven de 17 años detenido en la marcha de la Generación Z; fue acusado de tentativa de homicidio

Trabajos de construcción del Tren Interurbano México-Toluca llegan a su fase final (17/11/2025). Foto: Especial

Dicho puente fue construido con cinco claros con tirantes de acero, pendiente de 1% y curvatura de 800 metros. En su edificación se utilizaron seis mil toneladas de acero de refuerzo y 400 toneladas en el acero de tirantes.

Este Puente libra la zona ecológica de la región (junto a la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y la Universidad de la Salud) y protege el manantial que se encuentra debajo.

Lee también Ponen en marcha seguridad vial alrededor de escuelas en la colonia Obrera; rediseñarán cruces peatonales

¿Cómo será El Insurgente?

Este tren conecta al poniente de la Ciudad de México con Toluca, en el Estado de México, circulará a través de una doble vía electrificada a velocidades de entre 90 a 160 kilómetros por hora; se estima que transportará de manera rápida, cómoda y segura a 140 mil pasajeros diarios, a través de 20 unidades cada una con capacidad para 719 usuarios.

Trabajos de construcción del Tren Interurbano México-Toluca llegan a su fase final (17/11/2025). Foto: Especial

El Tren Interurbano tendrá un recorrido menor a 60 minutos y pasará por siete estaciones; dos terminales y cinco intermedias: Observatorio, Vasco de Quiroga, Santa Fe, Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepec

“Es importante recordar que, en Observatorio, las labores continuarán para construir el Centro de Transferencia Modal (Cetram) y el arribo de la Línea 12 del Metro como parte de las fases subsecuentes a la operación de ‘El Insurgente’”, precisó la SICT.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov