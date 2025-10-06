Lerma, Méx.— Más de 300 servidores públicos de Protección Civil, el ayuntamiento de Lerma y la Secretaría del Agua del Estado de México fueron desplegados en el municipio con la finalidad de colocar costales de arena en las zonas más afectadas por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Lerma, donde al menos las comunidades de Guadalupe y San Pedro Tultepec se mantienen anegadas desde hace más de un mes, aproximadamente.

El presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce refirió que las lluvias atípicas que se han presentado, “nos han rebasado y estamos actuando para ello, yo creo que todos hemos estado de manera muy puntual ayudando, aunque sí fue un poco tardío, pero al final de cuentas lo estamos haciendo”.

Agregó que esta experiencia dejará a las autoridades trabajos de prevención que serán útiles para el próximo año y hacen todo lo posible para sacar adelante a las familias.

“De verdad que yo sin el apoyo del gobierno federal, gobierno estatal, no podría hacer todas estas gestiones”, expuso.

Explicó que en el municipio hay 12 puntos rojos, susceptibles durante la temporada de lluvias, pero este año fueron atípicas.

“Nos rebasaron en algunos puntos, pero desde el mes de febrero llevamos la continuidad de sus trabajos y obviamente también trabajando de la mano con el gobierno del Estado de México, con el gobierno federal. Sabemos que en el Valle de México y el Valle de Toluca tuvimos varias afectaciones. Nosotros como municipio de Lerma, los dos puntos más fuertes que estamos padeciendo esta contingencia es en la comunidad San Pedro Tultepec y también en la colonia Guadalupe de la cabecera municipal de Lerma”, dijo el presidente municipal.

El secretario del Agua mexiquense, José Arnulfo Silva Adaya, dijo que ayer iniciaron con los trabajos de desazolve y de limpieza del río Lerma, a cargo de la Conagua a través de la dirección local del Estado de México, con la finalidad de colocar equipos para realizar trabajos de limpieza y atender la emergencia que se tiene en el municipio.

“Ahorita se están haciendo algunos trabajos para tratar de contener el desbordamiento del río Lerma hacia el área que está ocupada desde el punto de vista urbano, donde hay casas. Lo que están haciendo es un trabajo de acostalamiento con arena para colocarlo sobre la ribera del río Lerma para tratar de evitar que se desborde y en otros lados delimitar las zonas urbanas para que el agua no entre”, expuso.

Apuntó que en el lugar labora la Comisión General de Protección Civil, la Policía Estatal, la Secretaría General del Estado de México, la Secretaría del Agua y la Comisión de Aguas mexiquense, entre otras.

Resaltó que el problema es que el río está almacenando toda el agua, que drena la cuenca del Valle de Toluca y las cantidades que se reportan con las lluvias han sido muy grandes y ha estado rebasando la capacidad prevista.

EL UNIVERSAL publicó en su edición impresa de este 5 de octubre que desde hace más de un mes cinco colonias del municipio han enfrentado inundaciones con más de metro y medio de altura en los niveles de agua, derivado del escurrimiento del río Lerma y las Ciénegas.

Aproximadamente mil 700 familias han perdido aparatos electrodomésticos, ropa y bienes que difícilmente podrán recuperar, de acuerdo con su testimonio.

La colonia Guadalupe es una de las más afectadas, con reportes de viviendas rodeadas de aguas residuales por semanas.