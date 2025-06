Autoridades de la Ciudad de México realizan la actualización de los estudios de topografía para la construcción del colector que atravesará la colonia Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, que resultó muy afectada por las lluvias del pasado 2 de junio, explicó José Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

A tres semanas de la tromba que dejó afectaciones en más de 500 viviendas de la zona, el secretario advirtió a EL UNIVERSAL que sería “muy aventurado” realizar esta obra —cuyo proyecto original data de 2011 en la demarcación— sin una actualización que garantice que la obra funcione correctamente.

“Es algo muy importante la actualización de la topografía, y más si sabemos que son zonas que han tenido hundimientos diferenciales, sería muy aventurado que sin revisar el proyecto nos pongamos a hacer la obra y resulte que ya cambiaron las pendientes y no funciona, entonces ahorita se está trabajando en eso de la topografía; de hecho, si encontramos que hay cambios en la topografía y se está ajustando el proyecto ejecutivo, para que lo que ya se empiece a construir funcione de manera adecuada”, sostuvo.

Lee también "No dormí, estuve sacando el agua y lodo"; vecinos de Iztapalapa afectados por fuertes lluvias

Adelantó que el proyecto ejecutivo de este colector está en sus últimas actualizaciones y su construcción demorará alrededor de seis meses; los trabajos de construcción iniciarán este mismo año, pues será una “obra de emergencia”.

Esparza Hernández explicó que el diseño del proyecto se realizó en 2011, pero fue hasta 2019 cuando se intentó ejecutar la obra, que fue suspendida por temas sociales. Ahora, tras las afectaciones, afirmó que la población está más convencida de la necesidad de esta obra.

“Lo retomamos dado lo que lamentablemente sucedió, se retoma el proyecto, la gente ya está más convencida de que se necesita esa infraestructura, pero estamos actualizando la topografía, porque esto de los colectores es un tema de niveles, si no tienen las pendientes adecuadas, el agua se va a quedar estancada dentro del tubo del colector”, dijo.

Lee también "Todo, todito lo perdí"; afectados por la lluvia en Iztapalapa narran su experiencia

El pasado 4 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de un colector que atravesará la colonia Ejército de Oriente, para que ayude a evitar inundaciones y afectaciones como las que padecieron los vecinos debido a las intensas lluvias que se registraron el 2 de junio.

“En esta zona, Ejército de Oriente, tenemos este colector —el colector es un gran drenaje que tiene que atravesar la colonia—; sin embargo, vecinos de la unidad que no sufren la inundación se opusieron a esta obra y no permitieron que se hiciera; como no había llegado una lluvia tan fuerte como ésta pensaron que no era necesario”, advirtió durante una visita a la zona.

Brugada Molina adelantó que se hablaría con vecinos para lograr consenso y realizar la obra por el bienestar de todas las familias.