La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 17 de abril se tiene previstas varias marchas y concentraciones.

Jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que partirá a las 9 horas del edificio corporativo de la CFE, en Paseo de la Reforma número 164 y de las instalaciones de CFE en Río Ródano, rumbo al Hemiciclo a Juárez. Rechazan la modificación del artículo 127 constitucional en lo referente a la retroactividad en materia de límites de jubilaciones y pensiones de las entidades públicas ya que reduce el monto de estas.

que partirá a las 9 horas del edificio corporativo de la CFE, en número 164 y de las instalaciones de CFE en Río Ródano, rumbo al Hemiciclo a Juárez. Rechazan la modificación del artículo 127 constitucional en lo referente a la retroactividad en materia de límites de jubilaciones y pensiones de las entidades públicas ya que reduce el monto de estas. La Asamblea Popular Interuniversitaria por Palestina marchará a las 14 horas de la Secretaría de Gobernación rumbo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exigen al Gobiermo de México pronunciarse contra la aprobación de la iniciativa de ley de pena de muerte para terroristas, impulsada por sectores de ultraderecha del Gobierno israelí.

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La Alianza Nacional de Jubilados marchará a las 10 horas de la Estela de Luz rumbo al Senado de la República. Exigen la suspensión o revisión de la reforma constitucional que busca impedir las llamadas "pensiones doradas" en las entidades públicas, ya que reduce el monto de las jubilaciones.

marchará a las 10 horas de la Estela de Luz rumbo al Senado de la República. Exigen la suspensión o revisión de la reforma constitucional que busca impedir las llamadas "pensiones doradas" en las entidades públicas, ya que reduce el monto de las jubilaciones. La Comunidad de Abogados se manifestarán a las 9 horas en los Juzgados Familiares de avenida Juárez. Exigen a las autoridades la implementación y reacción de nuevos juzgados para tramitar los juicios familiares y que los acuerdos se dicten en tres días conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

se manifestarán a las 9 horas en los Juzgados Familiares de avenida Juárez. Exigen a las autoridades la implementación y reacción de nuevos juzgados para tramitar los juicios familiares y que los acuerdos se dicten en tres días conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Comité de Apoyo a Palestina Libre de la Facultad de Ciencias de la UNAM llevará a cabo el acopio de víveres para Cuba, a las 11 horas, en las instalaciones de la facultad, en Ciudad Universitaria.

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El Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo dará una conferencia a las 9 horas, afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para visibilizar y exigir la liberación de personas encarceladas por sus ideales, actividades políticas y lucha social.

dará una conferencia a las 9 horas, afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para visibilizar y exigir la liberación de personas encarceladas por sus ideales, actividades políticas y lucha social. El grupo No Más Hijos Rehenes se manifestará a las 10 horas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores. Buscan visibilizar la causa que impulsa la organización, particularmente en relación a las denuncias falsas.

se manifestará a las 10 horas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores. Buscan visibilizar la causa que impulsa la organización, particularmente en relación a las denuncias falsas. La Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública Plata y Oro se reunirá a las 10 horas en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el Zócalo. Exigen un aumento salarial del 9% basado en el salario mínimo, protección legal para policías y bomberos, y condiciones laborales justas.

se reunirá a las 10 horas en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el Zócalo. Exigen un aumento salarial del 9% basado en el salario mínimo, protección legal para policías y bomberos, y condiciones laborales justas. La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

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El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la alcaldía Iztacalco. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la alcaldía Iztacalco. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley. La Resistencia Radical Estado de México protestará a las 13 horas en la estación del Metro Cuauhtémoc. Exigen que se respete el uso exclusivo de mujeres en el "vagón rosa" del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

protestará a las 13 horas en la estación del Metro Cuauhtémoc. Exigen que se respete el uso exclusivo de mujeres en el "vagón rosa" del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El Comité de Apoyo al Refugio Franciscano se manifestará a las 14 horas en el Estadio Banorte. Exigen la entrega inmediata de todos los animales del refugio a sus legítimos cuidadores y la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción.

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Músicas y Músicos por Palestina realizarán una protesta a las 16 horas en la nueva Embajada de los Estados Unidos. Apoyan y se solidarizan con las niñas y los niños de Cuba, Palestina, Líbano, Irán, África, Ucrania e Israel.

realizarán una protesta a las 16 horas en la nueva Embajada de los Estados Unidos. Apoyan y se solidarizan con las niñas y los niños de Cuba, Palestina, Líbano, Irán, África, Ucrania e Israel. El Colectivo Va Por Cuba realizará acopio de víveres a lo largo del día en el Monumento a la Revolución para el pueblo cubano.

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