Tlalnepantla, Méx.— Un total de 100 elementos de la policía municipal han sido dados de baja en lo que va del año como parte del proceso de depuración y fortalecimiento institucional de la corporación, informó el alcalde Raciel Pérez Cruz.

Durante conferencia de prensa, el edil explicó que esta medida responde a la necesidad de sanear el cuerpo de seguridad y erradicar las malas prácticas detectadas en los últimos años.

“Algunas bajas fueron por renuncias voluntarias y otras derivadas de procedimientos administrativos. Al final, si un policía tiene la determinación de atentar contra la ciudadanía, es difícil mantenerlo en la institución”, sostuvo.

Pérez Cruz señaló que Tlalnepantla cuenta con mil 250 elementos en activo, y aunque la salida de un centenar afecta la operatividad, consideró que “es preferible prescindir de quienes desvirtúan su función”.

Por ello, anunció que en febrero se lanzará una convocatoria para la contratación de 200 nuevos policías, con el fin de reforzar las tareas de vigilancia y proximidad social.

“Vamos a contratar más policías; la mayoría de los que se fueron no los extrañamos. Lo importante es que la ciudadanía confíe”, afirmó el presidente municipal.

El alcalde destacó que el llamado a la ciudadanía para la depuración de policías sigue siendo la denuncia de los malos elementos, con el fin de mejorar el desempeño de la corporación.