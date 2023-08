“Sin fundamento alguno”, la suspensión de la Secretaría de la Contraloría General de cuatro servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, aseguró la edil Sandra Cuevas, quien reiteró que es otra muestra más de la persecución política por parte del Gobierno de la Ciudad de México a su administración, por lo que continuará la implementación del Operativo Diamante.

Esta tarde la Secretaría de la Contraloría General dio a conocer la suspensión temporal de cuatro servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, relacionados con el retiro de enseres en la vía pública de dicha demarcación.

En una tarjeta informativa, la dependencia capitalina, precisó que los funcionarios suspendidos son el Director General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, José Francisco Delgadillo Cadena; el Director de Protección Civil, Antony Daniel Finan Hernández; el Director de Mercados y Vía Pública y el encargado del despacho de la Dirección General de Gobierno.

Al respecto, esta noche Sandra Cuevas respondió “no importa cuántos directores me suspendan, no me interesa en absoluto. Para mí todo el equipo es como mi familia, sencillamente me parece que no se han dado cuenta algunos, que este gobierno lo dirijo yo; el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc lo dirige Sandra Cuevas, yo soy la que da las instrucciones”, refirió.

“Esto sin fundamento alguno, sencillamente por seguir con esta persecución política absurda, por seguir poniéndole el pie al gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc para que no dé buenos resultados”, dijo

La edil remarcó que el Operativo Diamante va a continuar, “porque es necesario recuperar los espacios públicos, es indispensable supervisar las calles, es necesario estar cerca de la gente”, puntualizó.

“Yo invito a toda la 4T, invitó al partido guinda a que lean un poquito la Constitución, artículo primero constitucional, cuarto constitucional, lean un poquito para que dejen de ser tan ignorantes. Todo conforme a derecho”, sentenció.

“Dejen de estarse saboreando la Cuauhtémoc, todavía tiene alcaldesa y se llama Sandra Cuevas”, concluyó.







