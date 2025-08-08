La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) clausuraron este viernes el curso de adiestramiento dirigido a 50 policías del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros”, desarrollado en la Unidad Naval de Operaciones Especiales, en el Estado de México.

Durante la ceremonia, el titular de la SSC capitalina, Pablo Vázquez Camacho, destacó que la colaboración permanente entre la Semar y el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, ha fortalecido las acciones conjuntas contra la delincuencia, así como el intercambio de experiencias, capacitaciones y buenas prácticas.

El objetivo de este curso es incrementar las capacidades estratégicas y tácticas del agrupamiento. Foto: Especial.

“El objetivo de este curso es incrementar las capacidades estratégicas y tácticas del agrupamiento, incorporando técnicas y procedimientos de la Semar adaptados a las necesidades operativas de la Ciudad de México, lo que permite actuar en entornos urbanos complejos, tomar decisiones bajo presión y servir mejor a la ciudadanía”, señaló Vázquez Camacho.

La capacitación, realizada del 14 de julio al 8 de agosto, tuvo una duración de 252 horas —35 teóricas y 217 prácticas— y fue impartida por tres instructores especializados de la Semar. Los contenidos incluyeron acondicionamiento físico, medicina táctica, operaciones urbanas, combate cercano, patrullaje, brecheo mecánico, técnicas de soga rápida y rappel, entre otros.

Miguel Ángel Rosales Maldonado clausuró formalmente el curso y reconoció el esfuerzo de los elementos capacitados. Foto: Especial.

En su intervención, el contralmirante Miguel Ángel Rosales Maldonado, jefe de la Unidad de Planeación Estratégica, Coordinación y Enlace Interinstitucional de la Semar, clausuró formalmente el curso y reconoció el esfuerzo de los elementos capacitados.

La ceremonia concluyó con una demostración de las habilidades adquiridas por los integrantes del Grupo Zorros, quienes fueron reconocidos como referentes de disciplina, valores y eficacia dentro de la SSC.

En el acto también participaron altos mandos de la Marina y la SSC, así como representantes de distintas áreas operativas y de adiestramiento.

