Transportistas acuerdan liberar algunos bloqueos carreteros; sigue mesa de trabajo con Segob

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes () invita a capitalinos a disfrutar de la presentación del clásico del ballet, , que prepararon integrantes de estos centros.

Esta se llevará a cabo mañana, viernes 28 de noviembre, en la a las 11:30 de la mañana.

Pilares indicó que más de 500 niñas, niños y talleristas presentarán una innovadora adaptación de este clásico, fusionando danza clásica, folclórica, contemporánea, árabe, africana y urbana "para crear una experiencia inolvidable".

