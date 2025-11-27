Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) invita a capitalinos a disfrutar de la presentación del clásico del ballet, Cascanueces, que prepararon integrantes de estos centros.

Esta se llevará a cabo mañana, viernes 28 de noviembre, en la explanada del Palacio de Bellas Artes a las 11:30 de la mañana.

Pilares indicó que más de 500 niñas, niños y talleristas presentarán una innovadora adaptación de este clásico, fusionando danza clásica, folclórica, contemporánea, árabe, africana y urbana "para crear una experiencia inolvidable".

