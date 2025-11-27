Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) local informaron que el próximo sábado 6 de diciembre 14 mil aspirantes a concluir la preparatoria presentarán el Examen Único Sectei 2025.

Estos tendrán lugar en 275 Pilares ubicados en las 16 alcaldías.

En un comunicado, Pilares explicó que alrededor de 6 mil personas recibieron asesorías en sus Ciberescuelas para prepararse para el examen.

Así puedes consultar las sedes

Pilares informó que ya están disponibles las sedes donde las y los aspirantes a concluir la preparatoria deberán realizar sus exámenes.

Indicó que para conocer la sede asignada es necesario contar con el folio de registro y consultarlo en el listado disponible en las plataformas oficiales de la Sectei: https://www.sectei.cdmx.gob.mx/ o en el siguiente link: https://share.google/nqUUr3i9ZNR4Of9kH

Agregó que de igual forma, las y los aspirantes recibirán un mensaje en el correo electrónico que proporcionaron durante su registro, donde se les informará la sede y el horario que les fueron asignados. Dichas asignaciones son definitivas y no podrán modificarse.

Recordó que el día de la aplicación, las y los aspirantes deberán presentarse cuarenta minutos antes del inicio del turno correspondiente, ya sea matutino, vespertino o único.

Pilares explicó que el examen consta de dos sesiones de dos horas y media cada una, separadas por un receso de treinta minutos, y es indispensable presentarse a ambas sesiones para que el proceso tenga validez.

Examen Único Sectei 2025. (Foto: especial)

Indicó que para ingresar a la sede será obligatorio presentar una identificación oficial con fotografía en original, como credencial para votar, pasaporte, licencia de conducir o cartilla militar. En el caso de aspirantes menores de edad será necesaria la presencia de su madre, padre o tutor, quien deberá presentar identificación oficial en original y copia, además de una carta responsiva debidamente firmada.

Para más detalles sobre artículos permitidos o recomendaciones adicionales, se invita a las personas aspirantes a consultar las redes oficiales de Sectei y Pilares. Asimismo, en caso de dudas y aclaraciones está disponible el teléfono: 55-5134-0770, ext. 1538 y 1610 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas; y el correo:seguimientoexamenunico@sectei.cdmx.gob.mx.

