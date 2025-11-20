Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) anunció la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025: Yoltlajtoli Voces Vivas.

Esta se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre en el Zócalo capitalino a las 17:30 horas.

Habrá diversas actividades y participaciones de elencos como la Banda Tradicional Comunitaria de Mujeres Indígenas y Coro Nacional Comunitario.

Así como Semilleros de la Niñez Indígena Cultural, Escritura Creativa y Expresión Corporal entre otros.

