Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) anunció la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025: Yoltlajtoli Voces Vivas.
Esta se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre en el Zócalo capitalino a las 17:30 horas.
Habrá diversas actividades y participaciones de elencos como la Banda Tradicional Comunitaria de Mujeres Indígenas y Coro Nacional Comunitario.
Así como Semilleros de la Niñez Indígena Cultural, Escritura Creativa y Expresión Corporal entre otros.
