La de la Ciudad de México invitó al público a disfrutar de los festejos por el 16 aniversario de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Indios Verdes, que se llevarán a cabo del viernes 21 al domingo 23 de noviembre con entrada libre; bajo el lema “FARO Indios Verdes, el tiempo nos une: 16 años de cultura y memoria, forjando el futuro”, el recinto celebrará con , musicales y talleres para todas las edades.

A través de un comunicado, la dependencia informó que la programación iniciará este viernes 21 de noviembre a las 15:00 horas con la inauguración de la exposición colectiva ”, integrada por obras creadas en los distintos talleres del recinto, donde se exhibirán trabajos de fotografía, periodismo cultural, pintura al óleo y diseño de tatuaje en piel sintética.

Para el sábado 22 de noviembre, a las 16:00 horas, detalló que se presentará Rivvaa, cantante que fusiona trap, música electrónica y toques de reguetón; más tarde, el público podrá disfrutar de un recital acústico de la rapera y cantautora guatemalteca Rebeca Lane. Al anochecer, el día cerrará con la instalación de video mapping Abismo Digital.

El domingo 23 de noviembre, a las 12:00 horas, la agrupación Yucatán A Go Go amenizará para el público infantil y familiar; se presentará The Crystal Ship Band, que rendirá homenaje a The Doors, y finalmente Soundscape Revival ofrecerá un tributo a The Beatles.

Además, explicó que el Taller de Serigrafía del FARO obsequiará la impresión de la imagen oficial del 16 aniversario en una playera los días viernes 21 y sábado 22, así como el viernes 28 y sábado 29, de 12:00 a 18:00 horas.

