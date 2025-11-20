La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invitó al público a disfrutar de los festejos por el 16 aniversario de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Indios Verdes, que se llevarán a cabo del viernes 21 al domingo 23 de noviembre con entrada libre; bajo el lema “FARO Indios Verdes, el tiempo nos une: 16 años de cultura y memoria, forjando el futuro”, el recinto celebrará con actividades artísticas, musicales y talleres para todas las edades.

A través de un comunicado, la dependencia informó que la programación iniciará este viernes 21 de noviembre a las 15:00 horas con la inauguración de la exposición colectiva “Tejiendo comunidad”, integrada por obras creadas en los distintos talleres del recinto, donde se exhibirán trabajos de fotografía, periodismo cultural, pintura al óleo y diseño de tatuaje en piel sintética.

𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗴𝗼 𝗲𝗹 𝟭𝟲 𝗮𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 #𝗙𝗮𝗿𝗼𝗜𝗻𝗱𝗶𝗼𝘀𝗩𝗲𝗿𝗱𝗲𝘀

No te pierdas la presentación de 𝐑𝐞𝐛𝐞𝐜𝐚 𝐋𝐚𝐧𝐞, 𝐑𝐢𝐯𝐯𝐚𝐚 𝐲 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐫𝐬𝐢𝐯𝐚 pic.twitter.com/nr2I9SpjJu — Faro Indios Verdes (@FaroIndiosVerde) November 19, 2025

Para el sábado 22 de noviembre, a las 16:00 horas, detalló que se presentará Rivvaa, cantante que fusiona trap, música electrónica y toques de reguetón; más tarde, el público podrá disfrutar de un recital acústico de la rapera y cantautora guatemalteca Rebeca Lane. Al anochecer, el día cerrará con la instalación de video mapping Abismo Digital.

El domingo 23 de noviembre, a las 12:00 horas, la agrupación Yucatán A Go Go amenizará para el público infantil y familiar; se presentará The Crystal Ship Band, que rendirá homenaje a The Doors, y finalmente Soundscape Revival ofrecerá un tributo a The Beatles.

Además, explicó que el Taller de Serigrafía del FARO obsequiará la impresión de la imagen oficial del 16 aniversario en una playera los días viernes 21 y sábado 22, así como el viernes 28 y sábado 29, de 12:00 a 18:00 horas.

