Como parte del segundo Simulacro Nacional 2025, en el cruce de la calle Humbolt y avenida Juárez, en pleno Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc, se llevó a cabo un ejercicio de protección civil que recreó un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán.

En la jornada participaron elementos de la Secretaría de Marina, policía capitalina, bomberos, paramédicos y brigadistas de la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México, quienes desarrollaron cuatro escenarios de emergencia sobre avenida Juárez.

Simulacro en caso de Sismo y sus posibles consecuencias, en cruce de Av Juárez y Paseo de la Reforma. Foto: Luis Camacho | El Universal

El primer ejercicio consistió en la representación de una cafetería colapsada con personas atrapadas, donde los bomberos realizaron labores de rescate. Posteriormente, se simuló el derrumbe de un edificio con tablas de madera y rocas, para entrenar a los equipos en el retiro de escombros.

En un tercer escenario, una grúa de los bomberos con escalera telescópica se utilizó para descender a una persona lesionada desde las alturas. Finalmente, se recreó el incendio de una camioneta que quedó atrapada bajo un tanque de gas, consumiéndose en su totalidad.

Decenas de Capitalinos forman parte del Simulacro Nacional. Foto: Luis Camacho | El Universal

Durante aproximadamente una hora, los equipos de rescate ejecutaron las maniobras con realismo. En uno de los momentos más destacados, una persona simulada como herida de gravedad fue trasladada en helicóptero de la policía capitalina, el cual aterrizó en la Glorieta del Caballito.

Decenas de capitalinos presenciaron el ejercicio, captando fotografías y videos. Al concluir, entre aplausos y lágrimas, los asistentes reconocieron la labor de los cuerpos de emergencia que diariamente arriesgan su vida en situaciones reales.

Foto: Luis Camacho | El Universal

