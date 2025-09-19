Más Información

Habitantes delinformaron que temen que sean víctimas de desplazamiento y del fenómeno de la .

Como parte del simulacro 2025, habitantes del multifamiliar Tlalpan que fue sometido a un después de desplomarse durante el sismo de 2017, leyeron un comunicado de prensa, donde alertaron su temor de que el femenino de la gentrificación los desplace.

Señalaron que una vecina del edificio 1C del multifamiliar ha sido víctima de amenazas por parte de delincuentes que intentan despojarla de su vivienda, por lo que llamaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a tomar cartas en el asunto.

Los vecinos del multifamiliar Tlalpan dijeron temen que sean víctimas de desplazamiento y del fenómeno de la gentrificación. (Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL)
“A ocho años del sismo, les decimos a la sociedad que los damnificados multifamiliar Tlalpan defenderemos nuestro patrimonio a costa de lo que sea necesario y defenderemos a nuestros integrantes”, indicaron.

También se solidarizaron son las víctimas de la explosión de la pipa en inmediaciones del Puente La Concordia en Iztapalapa, “parece que en la Ciudad de México la lucha es por la supervivencia más que por el bienestar”, dijeron.

