Desde temprano, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó en sus redes sociales que este miércoles 19 de abril se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2023 por lo que invitó a los capitalinos a saber cómo proceder en casos de emergencia.

Entre las recomendaciones posteadas por la mandataria capitalina destacan: no correr, no gritar, no empujar y no utilizar el celular.

Lee también Previo a simulacro, sismo de 5.1 en Guerrero se siente en la CDMX; alertas sísmicas no se activaron

Alerta sísmica sonará a las 11:00 horas

Sheinbaum Pardo también recordó que la alerta sísmica sonará a las 11:00 horas como si se tratara de un sismo real.

Quien también aseguró que era indispensable para estar preparados, fue el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, quien posteó un video en sus redes sociales para invitar a la población a participar en este evento.

“Pedimos a todas y todos que no se asusten, que no se preocupen, será un simulacro, de cualquier manera, hay que participar”, expresó el funcionario en dicha grabación.

Lee también Detienen a mujer mayor que intentó meter 80 mil pesos pegados en la entrepierna al Reclusorio Oriente

También recordó el sismo que sucedió la noche de ayer martes 19 de abril y que hubo saldo blanco ante este temblor.





Recuerden que el día de hoy se llevará a cabo el Simulacro Nacional. La Alerta Sísmica sonará a las 11:00 de la mañana como si se tratara de un sismo real.



Saber cómo proceder es fundamental para estar preparados en caso de emergencia. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ZBVOUF4zTk — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 19, 2023





Como lo informó la Jefa de Gobierno, @Claudiashein, se registró saldo blanco en el temblor de ayer. Es importante recordar que hoy se llevará a cabo un simulacro, a las 11:00 de la mañana. Participar es indispensable para estar preparados en caso de sismo. pic.twitter.com/DUwugyrpor — Martí Batres (@martibatres) April 19, 2023