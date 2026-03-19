La presidenta Claudia Sheinbaum consideró extraño prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante el Mundial de Futbol, aunque aclaró que en el FIFA Fan Fest que se instalará en el Zócalo sí estará restringida su comercialización.

“Sí, sería un poco extraño que durante todo el Mundial no se pudiera vender alcohol”, respondió a la pregunta en la conferencia mañanera.

Precisó que, aunque el Fan Fest contará con actividades para los aficionados, en el Zócalo se mantendrá la prohibición de venta de alcohol, y en otros espacios vinculados al Mundial las disposiciones dependerán de cada regulación.