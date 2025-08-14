Durante las tormentas que ha registrado la Ciudad de México desde el domingo pasado se han registrado fallas en el sistema de drenaje que pudieron contribuir en los daños.

En el caso de la alcaldía Iztacalco, donde hubo daños en 122 hogares, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, explicó que un cárcamo de bombeo de esta zona “no es el más adecuado”, por lo que ya se están haciendo los análisis preliminares para colocar otro.

Explicó que en la alcaldía Venustiano Carranza una falla en una planta de bombeo generó el desbordamiento del Gran Canal causando daños en inmuebles.

En la Gustavo A. Madero, señaló, hay un colector que pasa por el Bosque de Aragón, y hay árboles cuyas raíces bloquean el flujo.