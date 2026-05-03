La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México clausuró una zona donde se realizaban trabajos de derribo de arbolado en el paraje conocido como “El Ocotal”, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa y detectó indicios recientes de intervención.

A través de un comunicado, la dependencia informó que la acción derivó de una orden de inspección extraordinaria en materia de arbolado, por lo cual, Personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) acudió al sitio localizado en el kilómetro 24 de la carretera México-Toluca, en la colonia La Venta.

Explicó que, durante la visita, realizada el sábado 2 de mayo de 2026, los inspectores no encontraron actividades en curso; sin embargo, documentaron evidencias de trabajos recientes, entre ellas 14 tocones con cortes frescos, alrededor de 25 metros cúbicos de residuos provenientes de derribo y poda, así como intervenciones que superaban el 25% de la copa en diversos árboles, principalmente en la zona cercana a la calle Santa Rita.

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Sedema clausura tala ilegal en Cuajimalpa. Foto: Especial

La Sedema señaló que las labores se llevaron a cabo en un polígono aproximado de mil 380 metros cuadrados sin contar con autorización, dictamen técnico, acreditación vigente ni documentación que avalara el manejo de los residuos generados.

Como parte de las medidas, el personal colocó 16 sellos de clausura con la leyenda “CLAUSURADO”.

Agregó que, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los trabajos se habrían realizado entre el 28 y el 30 de abril, siendo este último el día en que se registró la mayor intervención.

La dependencia señaló que, continuará con la investigación correspondiente para determinar las responsabilidades administrativas.

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