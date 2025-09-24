Para las personas que no cuentan con un trabajo o que buscan uno mejor, la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México invita a las jornada de reclutamiento que se lleva a cabo hoy en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco.

Los módulos permanecerán únicamente por hoy hasta las 14:00 horas.

A través de su cuenta de X, la dependencia anunció que en Venustiano Carranza el reclutamiento se lleva a cabo en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

Señaló que hay vacantes para guardimeta de seguridad, analista de reclutamiento, supervisor nocturno, monitorista, guardia para restaurante, para club, chofer escolta, gerente de servicio, supervisor nocturno y custodio.

Con la participación de empresas como Tecno AVIV, GRIP, Ocean Service, Black Operadores, entre otras.

Mientras que en Iztacalco el reclutamiento se realiza en Avenida Añil, esquina con Río Churubusco, con vacantes de la empresa AVIV para seguridad privada.

La dependencia pidió acudir con solicitud de empleo elaborada o CV; así como con identificación oficial y CURP.

