Más Información

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja tres muertos, incluyendo el agresor

Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja tres muertos, incluyendo el agresor

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

Para las personas que no cuentan con un trabajo o que buscan uno mejor, la y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México invita a las jornada de reclutamiento que se lleva a cabo hoy en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco.

Los módulos permanecerán únicamente por hoy hasta las 14:00 horas.

A través de su cuenta de X, la dependencia anunció que en Venustiano Carranza el reclutamiento se lleva a cabo en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

Señaló que hay vacantes para guardimeta de seguridad, analista de reclutamiento, supervisor nocturno, monitorista, guardia para restaurante, para club, chofer escolta, gerente de servicio, supervisor nocturno y custodio.

Lee también

Con la participación de empresas como Tecno AVIV, GRIP, Ocean Service, Black Operadores, entre otras.

Mientras que en Iztacalco el reclutamiento se realiza en Avenida Añil, esquina con Río Churubusco, con vacantes de la empresa AVIV para seguridad privada.

La dependencia pidió acudir con solicitud de empleo elaborada o CV; así como con identificación oficial y CURP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses