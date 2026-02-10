La tarde de este martes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron un despliegue operativo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

En el dispositivo participaron un total de 520 efectivos de Operación Policial, Metropolitana y Tránsito, quienes se apoyaron de 73 camionetas, 39 motocicletas, un vehículo UNIMOG y de dos helicópteros del agrupamiento Cóndores.

Secretaría de Seguridad capitalina realiza despliegue operativo en colonias de Venustiano Carranza; participan 520 efectivos. Foto: Especial.

También apoyaron 26 elementos de la Guardia Nacional, 30 de la Secretaría de Marina Armada de México y personal de la alcaldía.

La SSC informó que el objetivo del operativo es el de realizar acciones de prevención, disuasión, inteligencia y proximidad.

El patrullaje fue ejecutado en las colonias Penitenciaría, Morelos, Merced, 20 de noviembre, 7 de Julio, Valle Gómez, Zona Centro, Jardín Balbuena y Magdalena Mixhuca.

