La Secretaría de Obras informó que realizan una prueba piloto que consiste en la colocación de sensores de localización en las tapas de las coladeras de la Ciudad de México para combatir de esta manera su robo.

Al respecto, el titular de la dependencia capitalina, Jesús Esteva, precisó que estos sensores se colocarían en las zonas con más robos de registros.

“Son sensores que nos permiten ubicar en tiempo real si mueven una tapa y darle seguimiento. Entonces esto ya tenemos algunas pruebas, obviamente no lo pondríamos en todas, pero esto, pues, se inhibe, porque vamos a saber exactamente quién se la lleva, en dónde podemos dar seguimiento con las cámaras y también quién las está comprando”, detalló tras su comparecencia en el Congreso local como parte de la Glosa del V Informe de Gobierno.

Explicó que fue la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación quien los apoyo con el análisis de esta tecnología, y al momento arrancaron con 10 sensores en coladeras; “pero vamos a ampliarlo mucho”.

Al cuestionarse en qué alcaldías se habían colocado, el funcionario local dijo que “no podemos ahorita todavía decir, porque justamente es parte de cómo detectarlos, si yo aviso ya a esa alcaldía, no se lo roban o se roban en otra”.

Dejó en claro que aún no hay un presupuesto para esto, no obstante, “eso no es problema, son montos bajos, dado lo que representa que se estén robando una coladera”.

“Tiene que ser algo que manejemos de manera muy cuidadosa para que de veras cumpla su objetivo, que es inhibir el que estén robándose estas piezas, estos accesorios”, dijo.

El funcionario comentó que han atendido más de cuatro mil 900 reportes de coladeras sin tapa.

