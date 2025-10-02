Más Información

Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Se detectaron entre 3 y 4 grupos violentos del bloque negro en Marcha del 2 de octubre: Comisión de Derechos Humanos de CDMX

Se detectaron entre 3 y 4 grupos violentos del bloque negro en Marcha del 2 de octubre: Comisión de Derechos Humanos de CDMX

Policía de la CDMX busca identificar a agresores de la marcha del 2 de octubre; hay un detenido y aún no hay reporte total de heridos

Policía de la CDMX busca identificar a agresores de la marcha del 2 de octubre; hay un detenido y aún no hay reporte total de heridos

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que concluyó los trabajos de atención a la que se abrió esta semana en la zona del Puente de la Concordia, en la .

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que alrededor de las 16:30 horas de este jueves 2 de octubre.

Durante el día, personal de la Segiagua realizó la evaluación del material humedecido por las lluvias del 1 de octubre para la sustitución y compactación, y se procedió con el asfaltado.

Lee también:

En la zona continúan los trabajos de zampeado con piedra en el talud, mismos que no interfieren con la circulación vehicular y se estima que queden concluidos este viernes 3 de octubre.

Más temprano, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, reiteró que esta grieta se activó debido a las lluvias que se registraron esta semana en la Ciudad de México.

Para estas labores se desplegaron retroexcavadoras, camiones de volteo y personal técnico: un topógrafo, un residente de obra, dos operadores de maquinaria retroexcavadora, dos operadores de camiones tipo torton, un cabo de obra, tres oficiales y tres ayudantes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses