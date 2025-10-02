La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que concluyó los trabajos de atención a la grieta geológica que se abrió esta semana en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que la circulación fue reabierta alrededor de las 16:30 horas de este jueves 2 de octubre.

Durante el día, personal de la Segiagua realizó la evaluación del material humedecido por las lluvias del 1 de octubre para la sustitución y compactación, y se procedió con el asfaltado.

En la zona continúan los trabajos de zampeado con piedra en el talud, mismos que no interfieren con la circulación vehicular y se estima que queden concluidos este viernes 3 de octubre.

Más temprano, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, reiteró que esta grieta se activó debido a las lluvias que se registraron esta semana en la Ciudad de México.

Para estas labores se desplegaron retroexcavadoras, camiones de volteo y personal técnico: un topógrafo, un residente de obra, dos operadores de maquinaria retroexcavadora, dos operadores de camiones tipo torton, un cabo de obra, tres oficiales y tres ayudantes.

