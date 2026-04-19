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Chalco, Méx.-La tarde de este domingo se registró una en el municipio de Chalco, lo que provocó concentraciones de agua en varias colonias de la cabecera municipal y en algunas viviendas ingresó el agua.

La colonia más afectada fue , donde el líquido superó el nivel de las banquetas e ingresó a inmuebles ubicados en las zonas más bajas.

Vecinos de la zona reportaron que el agua penetró en sus hogares, obligándolos a sacarla con cubetas. Algunos sufrieron daños en sus enseres y electrodomésticos.

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En el bulevar Cuauhtémoc se registró concentración de agua. Foto: Especial
En el bulevar Cuauhtémoc se registró concentración de agua. Foto: Especial

En la calle Niños Héroes personal de Protección Civil, Bomberos y del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) acudió para destapar las coladeras, las cuales se encontraban bloqueadas por basura acumulada en la vía pública, lo que impidió que se fuera al sistema de drenaje.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han dado a conocer el número exacto de viviendas afectadas ni el total de colonias impactadas, ya que aún realizan recorridos de evaluación para determinar si existen daños mayores.

Además, en el bulevar Cuauhtémoc se registró concentración de agua, lo que complicó la circulación vehicular y peatonal durante varias horas.

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En las colonias Culturas de México y Jacalones- que en agosto de 2024 sufrieron la peor inundación registrada en lo que va del siglo XXI— no se reportaron afectaciones este domingo.

Los vecinos atribuyeron esto al buen funcionamiento del Colector Solidaridad, que entró en operación en junio pasado y evitó que se repitieran las graves inundaciones del año anterior.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han dado a conocer el número exacto de viviendas afectadas. Foto: Especial
Hasta el momento, las autoridades municipales no han dado a conocer el número exacto de viviendas afectadas. Foto: Especial

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cdm

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