Chalco, Méx.-La tarde de este domingo se registró una lluvia en el municipio de Chalco, lo que provocó concentraciones de agua en varias colonias de la cabecera municipal y en algunas viviendas ingresó el agua.

La colonia más afectada fue Casco de San Juan, donde el líquido superó el nivel de las banquetas e ingresó a inmuebles ubicados en las zonas más bajas.

Vecinos de la zona reportaron que el agua penetró en sus hogares, obligándolos a sacarla con cubetas. Algunos sufrieron daños en sus enseres y electrodomésticos.

Lee también Alcalde de Magdalena Contreras lanza programa “Al Agua Cacomixtle 2026”; ofrece clases gratuitas de natación

En el bulevar Cuauhtémoc se registró concentración de agua. Foto: Especial

En la calle Niños Héroes personal de Protección Civil, Bomberos y del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) acudió para destapar las coladeras, las cuales se encontraban bloqueadas por basura acumulada en la vía pública, lo que impidió que se fuera al sistema de drenaje.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han dado a conocer el número exacto de viviendas afectadas ni el total de colonias impactadas, ya que aún realizan recorridos de evaluación para determinar si existen daños mayores.

Además, en el bulevar Cuauhtémoc se registró concentración de agua, lo que complicó la circulación vehicular y peatonal durante varias horas.

Lee también Alcaldesa de Cuauhtémoc realiza jornada de bacheo en colonias Obrera y Doctores; atienden 248 baches

En las colonias Culturas de México y Jacalones- que en agosto de 2024 sufrieron la peor inundación registrada en lo que va del siglo XXI— no se reportaron afectaciones este domingo.

Los vecinos atribuyeron esto al buen funcionamiento del Colector Solidaridad, que entró en operación en junio pasado y evitó que se repitieran las graves inundaciones del año anterior.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han dado a conocer el número exacto de viviendas afectadas. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm