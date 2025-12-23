Tultepec, Méx.- Un incendio de pastizales y tubos de polietileno registrado la noche de este martes en el municipio de Tultepec causó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia, luego de que las llamas generaran una densa columna de humo y una luminiscencia rojiza visible a varios kilómetros de distancia.

De acuerdo con reportes preliminares, dicho siniestro comenzó alrededor de las 19:00 horas, momento en el que vecinos de Hacienda del Jardín II alertaron a las autoridades sobre el fuego que se extendía rápidamente en la zona.

Los vecinos intentaron sofocar el incendio con mangueras de jardín; sin embargo, debido a la intensidad de las llamas, el fuego continuó expandiéndose.

Lee también Incendio en departamento de Azcapotzalco; bomberos evitan propagación del fuego

En respuesta, elementos del Cuerpo de Bomberos de Tultepec acudieron al sitio con el fin de empezar las labores de control y sofocación.

Este incendio consumió principalmente pastizales y material de polietileno, lo que ocasionó una combustión intensa y una importante emisión de humo, provocando alarma entre la población de colonias aledañas.

Hasta después de las 22:00 horas, los cuerpos de emergencia continuaban trabajando para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas, mientras se ejecutan maniobras de enfriamiento en el lugar.

Autoridades municipales no han reportado personas lesionadas ni afectaciones a viviendas, aunque se mantienen las labores de vigilancia y evaluación de riesgos en la zona.