Con cañones de agua, pipas, góndolas y maquinaria pesada, se logró sofocar totalmente el incendio en el relleno sanitario, cuyo siniestro duró noventa horas en ser completamente eliminado, informó Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil de Culiacán.

Señaló que el incendio, iniciado el viernes pasado, concentró a una fuerza de cien personas de los cuerpos de auxilio y de áreas de obras públicas municipales y estatales, por lo que la tarde del lunes se logró concluir la sofocación del fuego.

Detalló que, de manera paralela a las acciones de combate al incendio y apertura de brechas, la Guardia Nacional y la policía municipal brindaron seguridad a los vecinos cercanos al relleno sanitario.

Explicó que para extinguir por completo el fuego fue necesario remover cientos de toneladas de basura y escombros, además del uso constante de cañones de agua abastecidos con pipas y maquinaria especializada.

Añadió que, aunque el fuego fue controlado desde el sábado, se mantuvieron labores de contención, enfriamiento y remoción de residuos para evitar que el incendio se reavivara.

Finalmente, indicó que los cuerpos de auxilio y seguridad continuarán en la zona hasta que el incendio quede totalmente resuelto y no exista riesgo de que el fuego vuelva a activarse.

