El incendio que inició desde el viernes pasado en el relleno sanitario se encuentra totalmente controlado y se continúa con la remoción y enfriamiento de la basura y diversos materiales dañados por el intenso fuego, que requirió la intervención de dos cuerpos de bomberos y pipas extra de agua.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil de Culiacán, dio a conocer que los cuerpos de seguridad municipal, estatal y de la Guardia Nacional mantienen patrullajes continuos por colonias cercanas al relleno sanitario para brindar seguridad a los habitantes.

Señaló que con equipo pesado se abrieron brechas, por lo que los trabajos de combate de este magno incendio entraron en su etapa final, y los cuerpos de auxilio se mantendrán en el lugar hasta que esté totalmente resuelto y no reviva el fuego.

Ante las versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas evacuaciones de familias que viven cerca del lugar, indicó que desde la noche del viernes se activaron los protocolos preventivos y se abrió un albergue provisional.

Comentó que el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue habilitado como albergue provisional únicamente como medida preventiva, conforme al protocolo, en caso de que se requiriera desalojar a familias que habitan en la zona cercana al relleno sanitario.

Un incendio en el relleno sanitario de Culiacán movilizó dos estaciones de bomberos, con auxilio de cuatro pipas del ayuntamiento para sofocar el fuego que amenazaba con extenderse, por lo que también se utilizó maquinaria pesada, explicó el coordinador de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza.

Señaló que se trabajó en dos frentes: uno de las cuadrillas abrió una brecha con maquinaria pesada para evitar que se propague el fuego, mientras que en el segundo frente los bomberos laboraron con intensidad para sofocar el incendio.

El funcionario municipal exhortó a la población a no alarmarse, ya que el siniestro es combatido por dos grupos de bomberos, con apoyo de cuatro pipas cargadas de agua que realizan traslados continuos para su abastecimiento.

