La mañana de este martes se registró un incendio al interior de un departamento ubicado sobre la avenida Camarones (Eje 3 Norte), casi esquina con la Primera Privada de Tula, en la colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, alcaldía Azcapotzalco.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar y sofocar el fuego de manera oportuna, evitando que las llamas se propagaran a otros inmuebles.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron daños colaterales en viviendas aledañas. Dos personas resultaron afectadas por el incidente; sin embargo, fueron valoradas en el sitio y no requirieron traslado de urgencia a un hospital.

Autoridades exhortaron a la población a revisar instalaciones eléctricas y atender de inmediato cualquier conato de incendio, así como a reportar emergencias a los servicios correspondientes.

