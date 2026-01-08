La tarde de este jueves se registró un incendio en un departamento ubicado en el piso nueve de un edificio de una unidad habitacional localizada en la colonia Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble —de color blanco y situado sobre Calzada Legaria— presentó llamas y una densa columna de humo negro visible desde el exterior. Durante el siniestro se reportó la caída del plafón del techo del departamento afectado. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.

Fase 1 de contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan este 9 de enero?; aquí te damos todos los detalles

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y servicios médicos de emergencia, quienes realizaron labores de control y mitigación del fuego.

Como medida preventiva, aproximadamente 50 personas fueron evacuadas del edificio. Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni atrapadas, y que el incidente no provocó afectaciones a domicilios, establecimientos o negocios cercanos.

Tras sofocar el incendio, los cuerpos de emergencia continuaron con maniobras de enfriamiento y aseguramiento del área. Las investigaciones para determinar el origen del siniestro continúan, mientras los servicios de emergencia permanecen en el sitio.

