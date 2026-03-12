Sin fecha anunciada, los capitalinos se encuentran a la espera de la Jornada Notarial 2026 para realizar trámites relacionados con sus herencias, escrituras y otros en la Ciudad de México.

“Sí afecta mucho que no esté la jornada porque uno tiene pensado una cosa y después te la cambian completamente”, dijo Laura Ramírez, quien acudió este miércoles al Registro Público de la Propiedad para realizar trámites relacionados con la herencia que su madre le dejó hace tres años.

Usuarios que buscan realizar procesos notariales han reportado afectaciones ante la falta de publicación del inicio de la Jornada Notarial en la Gaceta Oficial.

Laura explicó que desde la muerte de su madre había reunido el dinero necesario para iniciar el proceso de apertura del testamento y otros trámites correspondientes; sin embargo, recientemente su abogado le informó que los costos podrían aumentar considerablemente.

“Me dijo que el precio sería el doble o triple de lo que estábamos calculando”.

Comentó que había conversado con su familia, por lo que esperarán para volver a juntar el dinero y lamentó que tendrá que detener nuevamente el trámite.

El Colegio de Notarios de la Ciudad de México expresó su disposición para colaborar con las autoridades con “cualquier programa o campaña que brinde certeza jurídica a la ciudadanía”, particularmente con la Jornada Notarial que se realiza desde hace 20 años.

En un comunicado, recordó que la Jornada Notarial “es un programa de carácter institucional que se realiza de manera conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México y sus instancias competentes, con el propósito de facilitar la regularización jurídica de inmuebles”. Además, señaló que se ofrecen beneficios fiscales y reducciones en honorarios notariales para diversos trámites como escrituración, adjudicaciones por herencia y testamentos, siempre con pleno respeto a la ley.