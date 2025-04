Vecinos de las colonias San Lorenzo Tlaltenango y Ángel Zimbrón, que colindan con el Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo, piden al edil Mauricio Tabe dejar de otorgar permisos para llevar a cabo festivales como Axe Ceremonia, Afterlife México y la Gran Feria de México, debido a que el ruido que generan es excesivo y prolongado, ya que puede durar “hasta ocho horas”, por lo que se les complica conciliar el sueño.

Aseguraron que las vialidades se saturan y se vuelve un “caos”.

“Que dejen de dar permisos para que hagan estos eventos de tecno y electrónica, porque más allá de lo que pasó [el fallecimiento de dos fotoperiodistas] el ruido es muy molesto, no dejan dormir y pueden estar horas y horas con el ruidero (...) fácil hasta ocho”, dijo Salvador Santana, quien vive en la calle Otoño, a dos cuadras del parque.

La concesión de este parque privado fue otorgada por el gobierno federal el 5 de marzo de 2018 a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, la cual aún tendrá el control del espacio por 18 años más. Sin embargo, la alcaldía Miguel Hidalgo es la encargada de autorizar la celebración de espectáculos.

El vecino denunció que sólo se escucha ruido que sobrepasa sus ventanas, “ni siquiera es como que se distinga o puedas disfrutar. No se escucha muy bien qué suena, pero sí como ruido como que retumba, y eso obviamente molesta; por ejemplo, yo tengo una niña de dos años y nos cuesta trabajo que duerma y, cuando duerme, ya se despierta”.

Amalia, otra de las vecinas, aseveró que el problema no es únicamente el ruido tan “molesto, también es que no respetan los horarios, porque pueden empezar a las seis [de la tarde] y llegan a terminar hasta las seis o siete de la mañana. Ya ahí son 12 horas, entonces pues es importante ver eso y pedir que no es que estemos en contra de eventos, pero así no”.

Denuncias

En 2023 y 2024, vecinos de las colonias San Lorenzo Tlaltenango, Ángel Zimbrón, Santo Tomás y Clavería ya habían interpuesto siete denuncias en materia de ruido ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, de acuerdo con datos solicitados por EL UNIVERSAL vía transparencia.

Sin embargo, según los expedientes, el órgano autónomo no encontró elementos suficientes para pronunciarse por una violación a los estándares permitidos de ruido, debido a que personal de la PAOT llevó a cabo mediciones que no rebasabaron la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-005-AMBT-2013.

Dicha norma establece que los límites máximos permisibles de emisiones sonoras que deben cumplir las fuentes emisoras son 65 dB (A) de 6:00 a 20:00 horas; y 62 dB (A) de 20:00 a 6:00 horas.

De acuerdo con los documentos, en otros casos no fue posible realizar las mediciones, ya que los denunciantes informaron que los hechos dejaron de presentarse o que el ruido disminuyó.

Sin embargo, los vecinos continúan en desacuerdo para que se sigan haciendo festivales de música, no sólo por los altos niveles sonoros, sino también por “el caos que se hace aquí por la zona”.

Julio Martínez, habitante de la colonia Clavería, explicó que aunque vive a un par de kilómetros de la zona, cuando hay festivales masivos “hay avenidas cercanas que se saturan mucho de carros porque usan la calle, camellones y banquetas como estacionamiento”.