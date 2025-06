“No es posible. Tengo dos semanas intentando meter un recurso y no se puede. Los encargados del Tribunal, el magistrado presidente Guerra ya debe poner una solución a esto, o hace que todo sea por correo, en línea o corre a todos y mete a gente nueva o llega a un acuerdo con toda esta gente porque no pueden afectar a miles de personas que solo queremos acceder a la justicia”, reclama Francisco Patiño, quien desde hace tres semanas no ha podido avanzar los trámites de su divorcio.

Este es el panorama que se vive afuera de los juzgados familiares ubicados sobre la avenida Juárez y en las oficinas que están sobre avenida de los Niños Héroes.

Oficinas cerradas, las puertas con cinta adhesiva y sin personal. Si bien en los juzgados con temas relevantes se trabaja —bajo protesta— y se reciben casos “importantes” no es suficiente para atender la alta demanda de la metrópoli.

“No hacen nada, nada… de verdad, no sé qué más quieren, te atienden de mala gana, trabajan unas cuentas horas, nunca te atienden como deben, se sienten intocables y esa gente es el problema de toda la burocracia, pero sus superiores y la autoridad tiene la culpa, no pueden parar así todo un tribunal“, exclama Daniela, quien con su abogada no pudo hacer un trámite que calificó de “vital” para solucionar un conflicto familiar que tiene.

La protesta de los trabajadores de confianza y sindicalizados del Poder Judicial Local (PJ-CDMX) continúa, ya tiene tres semanas consecutivas y ha paralizado la impartición de justicia. Ayer lunes continuaron con los accesos principales cerrados los juzgados, las unidades de gestión y salas de la materia familiar así como el edificio de Plaza Juárez 8.

También están cerrados los tribunales de Ciudad Judicial en avenida Niños Héroes, colonia Doctores, Claudio Bernard y avenida Patriotismo en la colonia San Pedro de los Pinos; en el lugar los inconformes dieron a conocer que el paro de labores es por “tiempo indefinido”.

“Se cumplen más de dos semanas de paro de labores. Hubo acercamiento por parte del gobierno, pero no atendieron la propuesta que realizamos: un incremento de 10 por ciento al salario y tres por ciento en prestaciones.

“Nos dejaron en el 5% que ya estaba autorizado por el gobierno, más el 2% en prestaciones. Vamos a seguir presionando para que presenten una propuesta seria”, expresó Eduardo Vélez, trabajador del Poder Judicial de la Ciudad de México.