Tlalnepantla, Méx.— Una fuga de gas de dióxido de carbono en la procesadora de alimentos Yana dejó como saldo 27 personas intoxicadas y la evacuación de 100 trabajadores, informaron autoridades del ayuntamiento de Tlalnepantla.

En la empresa ubicada en el Fraccionamiento Industrial La Loma, 27 empleados comenzaron a presentar síntomas de intoxicación, como mareos, dificultad para respirar y malestar general. Nueve de ellos recibieron atención médica en el lugar, mientras que los 18 restantes fueron trasladados al Hospital 72 del IMSS.

La emergencia se produjo alrededor del mediodía del jueves, cuando personal de la planta detectó una fuga de gas de dióxido de carbono en una de las áreas de producción.

Ante la magnitud de la situación, se activaron los protocolos de seguridad y personal de Protección Civil ordenó la evacuación inmediata de las instalaciones.

Elementos de la Guardia Nacional y la policía municipal resguardaron el perímetro industrial para que evacuar el área.

Personal de la Dirección General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, junto con Bomberos de Tlalnepantla, realizaron una inspección exhaustiva en la zona.

Tras aproximadamente dos horas de trabajo coordinado, las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y descartaron la presencia de personas con lesiones graves.

Durante la tarde, Protección Civil y Bomberos continuaron con labores de revisión y seguridad dentro de la planta, revisando tuberías, tanques y sistemas de ventilación, con el objetivo de prevenir un nuevo incidente y permitir la reanudación de operaciones de manera segura.

Las autoridades municipales anunciaron que se dará seguimiento a la inspección de la empresa debido al manejo de material tóxico como los gases industriales y sustancias químicas.