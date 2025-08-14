Más Información

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo

Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo

¿Qué otros bienes EU le ha incautado a Nicolás Maduro?; esta es la lista completa

¿Qué otros bienes EU le ha incautado a Nicolás Maduro?; esta es la lista completa

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”; Myriam Urzúa, titular de SGIRPC, explica riesgos climatológicos en Con los de Casa

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”; Myriam Urzúa, titular de SGIRPC, explica riesgos climatológicos en Con los de Casa

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que atendió el reporte de la caída de un fragmento del puente vehicular en la intersección de Río Churubusco y Viaducto Miguel Alemán.

Detalló que se retiró el material dañado y aseguró la zona para restablecer la circulación.

A través de redes sociales, la secretaría compartió imágenes de la zona dañada donde se puede ver el daño a la estructura, así como los trabajos de reparación que se hicieron en el lugar.

La dependencia destacó que a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas se realizará un diagnóstico estructural para determinar las acciones a seguir.

“La Dirección General de Construcción de Obras Públicas realizará un diagnóstico estructural para determinar las acciones de reparación que garanticen la seguridad de las y los usuarios”, informó a través de cuenta de X.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses