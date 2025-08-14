Más Información
Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado
Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo
“CDMX es vulnerable y multiamenaza”; Myriam Urzúa, titular de SGIRPC, explica riesgos climatológicos en Con los de Casa
La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que atendió el reporte de la caída de un fragmento del puente vehicular en la intersección de Río Churubusco y Viaducto Miguel Alemán.
Detalló que se retiró el material dañado y aseguró la zona para restablecer la circulación.
A través de redes sociales, la secretaría compartió imágenes de la zona dañada donde se puede ver el daño a la estructura, así como los trabajos de reparación que se hicieron en el lugar.
La dependencia destacó que a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas se realizará un diagnóstico estructural para determinar las acciones a seguir.
“La Dirección General de Construcción de Obras Públicas realizará un diagnóstico estructural para determinar las acciones de reparación que garanticen la seguridad de las y los usuarios”, informó a través de cuenta de X.