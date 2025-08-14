La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que atendió el reporte de la caída de un fragmento del puente vehicular en la intersección de Río Churubusco y Viaducto Miguel Alemán.

Detalló que se retiró el material dañado y aseguró la zona para restablecer la circulación.

A través de redes sociales, la secretaría compartió imágenes de la zona dañada donde se puede ver el daño a la estructura, así como los trabajos de reparación que se hicieron en el lugar.

La dependencia destacó que a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas se realizará un diagnóstico estructural para determinar las acciones a seguir.

“La Dirección General de Construcción de Obras Públicas realizará un diagnóstico estructural para determinar las acciones de reparación que garanticen la seguridad de las y los usuarios”, informó a través de cuenta de X.