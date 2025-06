La mañana del miércoles, trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) se enfrentaron a golpes con un presunto grupo de choque que buscaba desalojarlos, esto luego de 10 días de protestas que empleados de confianza y sindicalizados sostienen para exigir un aumento de sueldo y mejoras laborales.

La riña ocurrió en la sede de Niños Héroes y dejó a una mujer herida y dos más que requirieron atención médica por crisis nerviosa. Los empleados esperan que el diálogo entre el presidente del TSJ, Rafael Guerra, y los inconformes continúe, pues el órgano ofrece un aumento salarial de 5% y los empleados exigen como mínimo 7% y la reducción de la carga de trabajo.

Se estima que en estos 10 días no se han atendido más de 12 mil expedientes ni se han celebrado 300 audiencias y tampoco se han consignado o liberado a más de 200 imputados detenidos.

“Tengo desde la semana pasada esperando a que me den audiencia ya para terminar mi divorcio y no se ha concretado nada, y eso me está costando a mí”, expuso Efrén Mendoza, usuario de los juzgados.