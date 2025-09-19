En seis meses, el Gobierno de la Ciudad de México construyó 7.4 kilómetros de infraestructura ciclista y puso en operación dos nuevos biciestacionamientos en la capital.

En el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada se destacó que a la fecha, la capital cuenta con un total de 419.6 kilómetros de infraestructura para los ciclistas.

Estas intervenciones, realizadas bajo el esquema de Medidas de Integración Urbana, fortalecieron la red ciclista en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa.

Entre los proyectos más relevantes que se llevaron a cabo destacan la ciclovía en Eje 4 Sur Benjamín Franklin, en el tramo comprendido entre avenida Revolución y Boulevard Nuevo León; el ciclocarril en Serapio Rendón, entre James Sullivan y Ribera de San Cosme; así como la extensión del carril Bus-Bici en Eje 8 Sur, entre Alhambra y Eje 2 Oriente (calzada de la Viga).

Como parte del Mundial de 2026, se inició la construcción de 79 kilómetros adicionales de ciclovías en calzada de Tlalpan.

Del total, 34 kilómetros corresponden al proyecto La Gran Tenochtitlán, que se extiende entre Renato Leduc y Tlaxcoaque; y los 45.4 kilómetros restantes integran cinco circuitos transversales que cruzan la calzada y conectan con la red ciclista existente, fortaleciendo la movilidad sustentable en la zona sur. En diciembre de 2025 se tiene proyectado instalar dos ciclovías transversales a la calzada de Tlalpan.