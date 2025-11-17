En una ceremonia solemne, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezado por su titular, Pablo Vázquez Camacho, realizó un homenaje póstumo al policía tercero Brandon López Solís, quien el pasado 13 de noviembre perdió la vida después de haber sido agredido al intentar evitar un asalto en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Después de la misa de cuerpo presente en las instalaciones del Agrupamiento Guerrero, en la alcaldía Venustiano Carranza, los mandos de la SSC montaron guardias de honor, además fue colocada la Bandera y el kepí que portó el policía Brandon López cuando estaba en funciones.