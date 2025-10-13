La mañana de este lunes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 3,9, 8, 2 y B donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 3, usuarios reportaron a través de X (antes Twitter) que los trenes permanecieron detenidos durante varios minutos: “Lleva 15 minutos parado la la estación Tlatelolco el tren M.0531. No aparece aquí ningún incidente. Con estas prácticas no provocan ningún tipo de presión al gobierno de la ciudad, solo hacen que la ciudadanía les pierda simpatía y apoyen la privatización”, escribió una persona; otro usuario comentó: “Vamos haciendo base en cada estación de la línea 3, porque no hay suficiente gente esperando y así poder decir que los retrasos son por la alta afluencia de usuarios??”; otros añadieron que: “L3 lentísimaaa más de 10 minutos en cada estación” y que “pues línea tres viene súper lenta y pare y pare desde CU, ¿qué problema tiene? ¿Cuándo inicia el mantenimiento?”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes”.

En la Línea 9, varios usuarios reportaron detenciones prolongadas en distintas estaciones: “¿A qué horas vas a mover la línea 9?”, escribió una persona en X, mientras otro reclamó: “¡Qué pasa con la línea 9!”.

En la Línea 8, usuarios señalaron que el servicio también presentó retrasos: “En la terminal Garibaldi se tardó en llegar el metro más de 10 minutos”, escribió un pasajero en X.

En la Línea B, pasajeros denunciaron que “más de 10 minutos sin pasar” los trenes, cuestionando al STC sobre “qué pretexto tienen ahora” ante las demoras recurrentes.

En la Línea 2, también se registraron quejas por el servicio irregular: “Línea 2 saliendo de Tasqueña M0626 viene frenando como si fuéramos animales, llámenle la atención ya basta y que se vaya a buen ritmo”, escribió una usuaria, expresando su molestia por la lentitud del convoy.

