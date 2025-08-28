Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro denunciaron esta mañana retrasos de hasta 15 minutos en la Línea 7, lo que generó quejas en redes sociales por las detenciones prolongadas

A través de X, varios pasajeros señalaron que los trenes permanecieron parados en túneles y estaciones: “Llevamos 7 minutos encerrados en el túnel, calor insoportable, ¿qué pasa?”, escribió un usuario, otro comentó: “7 min en medio del túnel sin los extractores prendidos, Línea 7 vagón n1485. Al menos dejen los trenes en los andenes para abrir las puertas"; también se reportó que en la estación Rosario los convoyes permanecieron detenidos más de 15 minutos.

Lee también Así luce el socavón en la GAM que provocó la caída de una mujer; mide seis metros de profundidad

Ante las quejas, la cuenta oficial del Metro respondió: “Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea 7, se agiliza el avance de los trenes. Permite el libre cierre de puertas y dejar que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL