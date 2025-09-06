Más Información

El informó que al concierto de asistieron 180 mil personas.

Al encuentro que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México, asistió la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

René Pérez, mejor conocido como Residente, fue fundador y vocalista principal de Calle 13, comenzó su carrera solista en 2015 tras la disolución de Calle 13. Lanzó su primer álbum solista, “Residente”, en 2017; el proyecto fue inspirado por un examen de ADN y grabado en varios países del mundo.

Las letras de las canciones de Residente hablan de temas sociales, políticos y culturales, también sobre la defensa por la justicia social, la educación pública y los derechos indígenas.

El puertorriqueño invitó a una familia palestina al escenario en donde exigieron junto al público "¡Palestina libre!"

