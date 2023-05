El Servicio Sismológico Nacional registró un nuevo microsismo en la Ciudad de México, ahora con epicentro al noroeste de la alcaldía Coyoacán, de magnitud 2.2, a las 17:46 horas.

La plataforma Sky Alert informó que el epicentro es cercano a la zona de Barranca del Muerto y fue percibido como “una fuerte pero rápida sacudida”.

SISMO Magnitud 2.2 Loc. 3 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX 12/05/23 17:46:50 Lat 19.36 Lon -99.19 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 13, 2023

En tanto, el C5 de la Ciudad de México recordó por qué no se activó la alerta sísmica. “Recordamos a la ciudadanía que la alerta sísmica NO se activa cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México. Estamos al pendiente ante cualquier emergencia. #911CDMX”, indicó.

Lee también No puede descartarse un sismo de gran magnitud con epicentro en la CDMX: UNAM

⚠ Se registró sismo con percepción en algunas zonas de la #CDMX mantenemos comunicación con @SGIRPC_CDMX

Recordamos a la ciudadanía que la alerta sísmica NO se activa cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México.

Estamos al pendiente ante cualquier emergencia. #911CDMX https://t.co/MmQKbTT0sa — C5 CDMX (@C5_CDMX) May 13, 2023

¿En qué casos sí se activa la alerta sísmica?

Los sensores del sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km y su magnitud.

Alerta sísmica/Foto: Especial

Con los datos que envían los sensores a cada ciudad se determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión o no de la alerta sísmica.

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.