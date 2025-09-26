La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se tiene un avance de 40% en la reparación del socavón de 10 metros de diámetro y nueve de profundidad en avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, Iztapalapa.

En un comunicado, indicó que se llevan a cabo labores de reparación de la tubería de 2.44 metros de diámetro que se rompió en 10 metros de tramo, lo que provocó la oquedad; mientras que ya se concluyó con la construcción del ademe.

De manera paralela, se trabaja en el desagüe del colector para evaluar su estado y definir la sustitución o reparación de la línea de drenaje.

Este socavón se abrió el 13 de septiembre. Un camión de refrescos cayó en su interior. Por este hecho, 27 familias fueron desalojadas de sus casas, por lo que se habilitó un albergue.

Para su reparación, la Segiagua agregó que en los próximos días se contempla el desvío del flujo en dos líneas: una en Eje 6 para desahogar la tubería, y otra en la caja del colector ubicada a dos cuadras adelante del área afectada.

Precisó que además se trabaja en la instalación de carretes de refuerzo para la tubería, los cuales se encuentran recubiertos con fibra de vidrio y polímero, a fin de prevenir daños derivados de las sustancias comúnmente presentes en el drenaje debido a la descomposición de materia orgánica.

Detalló que las jornadas de trabajo se llevan a cabo durante las 24 horas del día, y en ellas participan 50 personas, además de maquinaria especializada que incluye dos excavadoras 320, una grúa de 100 toneladas, una grúa de cinco toneladas y una retroexcavadora 580 Kase.

La secretaría pidió a la población mantenerse fuera del perímetro del socavón y atender las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en el lugar para evitar accidentes.

El 16 de septiembre, el titular de la Segiagua, José Mario Esparza, aseguró que los trabajos de reparación tardarían de 15 a 20 días y que podrían extenderse si llueve de manera muy intensa.