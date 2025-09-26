Más Información

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

CMLL: La Arena México se transforma por una noche en la Arena Pokémon más grande del país

CMLL: La Arena México se transforma por una noche en la Arena Pokémon más grande del país

¿Quién es Silem García Peña? Exregidor y vocero de La Luz del Mundo ahora buscado por EU

¿Quién es Silem García Peña? Exregidor y vocero de La Luz del Mundo ahora buscado por EU

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se tiene un avance de 40% en la reparación del socavón de 10 metros de diámetro y nueve de profundidad en avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, Iztapalapa.

En un comunicado, indicó que se llevan a cabo labores de reparación de la tubería de 2.44 metros de diámetro que se rompió en 10 metros de tramo, lo que provocó la oquedad; mientras que ya se concluyó con la construcción del ademe.

De manera paralela, se trabaja en el desagüe del colector para evaluar su estado y definir la sustitución o reparación de la línea de drenaje.

Este socavón se abrió el 13 de septiembre. Un camión de refrescos cayó en su interior. Por este hecho, 27 familias fueron desalojadas de sus casas, por lo que se habilitó un albergue.

Para su reparación, la Segiagua agregó que en los próximos días se contempla el desvío del flujo en dos líneas: una en Eje 6 para desahogar la tubería, y otra en la caja del colector ubicada a dos cuadras adelante del área afectada.

Precisó que además se trabaja en la instalación de carretes de refuerzo para la tubería, los cuales se encuentran recubiertos con fibra de vidrio y polímero, a fin de prevenir daños derivados de las sustancias comúnmente presentes en el drenaje debido a la descomposición de materia orgánica.

Detalló que las jornadas de trabajo se llevan a cabo durante las 24 horas del día, y en ellas participan 50 personas, además de maquinaria especializada que incluye dos excavadoras 320, una grúa de 100 toneladas, una grúa de cinco toneladas y una retroexcavadora 580 Kase.

La secretaría pidió a la población mantenerse fuera del perímetro del socavón y atender las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en el lugar para evitar accidentes.

El 16 de septiembre, el titular de la Segiagua, José Mario Esparza, aseguró que los trabajos de reparación tardarían de 15 a 20 días y que podrían extenderse si llueve de manera muy intensa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses