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Tras las lluvias de la noche de este sábado y de esta madrugada, el jefe Vulcano Cova informó que se registraron 58 siniestros.
En su cuenta de X, el titular del Heroico Cuerpo de Bomberos detalló que se atendieron 32 árboles y dos postes caídos, así como 17 encharcamientos y siete cortocircuitos.
Luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital activó la alerta naranja ayer por la noche en las 16 alcaldías de la CDMX por persistencia de lluvias fuertes.
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mahc/LL
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