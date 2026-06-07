Metrópoli | 07-06-26 | 10:27 | Actualizada | 07-06-26 | 10:27 |

Tras las lluvias de la noche de este sábado y de esta madrugada, el jefe Vulcano Cova informó que se registraron 58 siniestros.

En su cuenta de X, el titular del detalló que se atendieron 32 árboles y dos postes caídos, así como 17 encharcamientos y siete cortocircuitos.

Luego de que la de la capital activó la alerta naranja ayer por la noche en las 16 alcaldías de la CDMX por persistencia de lluvias fuertes.

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mahc/LL

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