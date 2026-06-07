Tras las lluvias de la noche de este sábado y de esta madrugada, el jefe Vulcano Cova informó que se registraron 58 siniestros.

En su cuenta de X, el titular del Heroico Cuerpo de Bomberos detalló que se atendieron 32 árboles y dos postes caídos, así como 17 encharcamientos y siete cortocircuitos.

Luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital activó la alerta naranja ayer por la noche en las 16 alcaldías de la CDMX por persistencia de lluvias fuertes.

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Informo los servicios atendidos por lluvia durante la noche del sábado y hoy por la madrugada:



• 32 árboles caídos

• 2 postes caídos

• 17 encharcamientos

• 7 cortocircuitos@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/4wOLHh6z9M — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 7, 2026

mahc/LL