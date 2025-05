Chalco, Méx.— Al cumplirse este domingo una semana de que inició operaciones el Trolebús Santa Martha-Chalco aumentó el flujo de pasajeros que se trasladan de municipios mexiquenses a la capital del país y viceversa, según los empleados del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad.

En las primeras corridas que se efectuaron la cantidad de usuarios no era la esperada por los propios prestadores del servicio, según contaron a EL UNIVERSAL, algunos porque no sabían que estaba en funcionamiento y otros porque supieron que el precio de los traslados era de 20 pesos y no los 13 pesos que habían anunciado las autoridades.

Este domingo muchos de los viajeros que llegaban al Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Santa Martha para iniciar el recorrido o que venían procedentes de Chalco o Valle de Chalco tenían que preguntarle a los trabajadores del STE o a los policías que están en esa estación qué tienen que hacer para poder usar el transporte.

Muchos de los usuarios pretendían emplear una sola tarjeta para pagar la tarifa de sus acompañantes, como sucede en el Metro, Cablebús y Metrobús, pero los trabajadores capitalinos les dijeron que no lo pueden hacer porque el servicio del Trolebús es individualizado.

Varios que la compartieron en Chalco con su familia al llegar a Santa Martha no pudieron salir porque las máquinas digitales no les dieron acceso y tuvieron que comprar una tarjeta para cada uno de los viajeros.

Los conductores contaron que el trazo de la línea es muy seguro, sobre todo por la autopista México-Puebla, porque la circulación es por la parte central de la vía, la cual está dividida por bloques de concreto, pero en Valle de Chalco y Chalco se complica porque los operadores de otros vehículos invaden el carril confinado, lo que ha provocado varios accidentes menores.

En la ruta alterna, la que se habilitó por las obras hidráulicas que se realizan sobre la avenida Solidaridad, en el límite de Chalco y Valle de Chalco, no hubo presencia de funcionarios del gobierno chalquense para efectuar labores de vialidad y que los conductores del Trolebús puedan atravesar de una calle a otra.