Remiten 511 motocicletas durante la primera noche de la Rodada del Terror

En el operativo desplegado este viernes con motivo de la policías de la Ciudad de México remitieron un total de a algún depósito vehicular.

Aseguran motos por maniobras riesgosas

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), 485 motocicletas fueron aseguradas en distintos puntos debido a que sus conductores realizaron maniobras y acrobacias que ponían en riesgo a los participantes.

Por otro lado, los oficiales atendieron un conato de riña en las avenidas Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se aseguraron 25 motocicletas y se contuvo la trifulca.

Además, una persona fue detenida por oponerse a una revisión y agredir a un policía, en Paseo de la Reforma y la calle Ignacio Ramírez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El sujeto fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, mientras que el oficial fue atendido por paramédicos del ERUM y posteriormente llevado a un hospital.

Los 350 policías de la Subsecretaría de Control y Tránsito que participaron en el dispositivo estuvieron coordinados con operadores del Centros de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

El dispositivo de la SSC se volverá a llevar a cabo este sábado primero y domingo 2 de noviembre.

