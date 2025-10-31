La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegará un operativo de seguridad con motivo de las Rodadas del Terror, previstas en diversos puntos de la Ciudad de México, en el que se apoyarán de nueve remolques para motocicletas conocidos como "Bestias".

En el operativo participarán 350 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC.

Operativo en Halloween y Día de Muertos

Los efectivos acompañarán las rodadas de motociclistas, con motivo de las fiestas de Halloween y Día de Muertos, para prevenir la alteración del orden, las faltas administrativas, conflictos vehiculares y la comisión de algún ilícito.

Entre los puntos de reunión de las Rodadas de Terror que la SSC tiene confirmados están el Ángel de la Independencia, las inmediaciones del estadio de Ciudad Universitaria y del Estadio Azteca, así como el monumento Cabeza de Juárez y una tienda departamental ubicada en el Circuito Interior.

El operativo se implementará desde este viernes 31 de octubre y hasta el término de las actividades del domingo 2 de noviembre.

La Policía de la Ciudad de México también invitó a los automovilistas a seguir las recomendaciones y alternativas viales a través de las cuentas de redes sociales @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.

maot