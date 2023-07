Toluca, Méx.— Miedo, silencio e incertidumbre es el común denominador entre comerciantes fijos y semifijos, así como en los clientes de la Central de Abasto de Toluca, luego del incendio en el que murieron nueve personas en la Nave 7.

Pocos locatarios quieren platicar sobre lo ocurrido, al menos no abiertamente. Se cuidan con la mirada y prefieren murmurar sobre el temor generalizado.

Desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que pronto se dará con los responsables del incendio, presuntamente provocado por un grupo armado y que ocasionó la muerte de nueve personas, entre ellos menores de edad.

En la conferencia mañanera, la secretaria reconoció que las primeras investigaciones arrojan que el incendio pudiera haber sido ocasionado por un caso de extorsión. Señaló que se tienen varias líneas de investigación y hay avances, pero evitó dar más detalles.

“Sí, efectivamente, hubo hechos graves en la Central de Abasto de la capital del Estado de México. La investigación se está llevando a cabo por la fiscalía del estado, en colaboración con la Secretaría de Seguridad, con el gabinete de seguridad del gobierno federal.

“Hay varias líneas de investigación, y ayer [lunes] se tuvo un avance. Yo quisiera el día de hoy [martes] solamente decir que se va a dar con los responsables, porque lamentablemente perdieron la vida varias personas y, sí, efectivamente, entre ellos unos menores”, expuso.

En el centro de abasto el panorama parece desalentador para los negocios aledaños a la zona donde murió calcinada, la que al parecer, era una familia.

Para los compradores el miedo los ha detenido para recorrer los negocios, prefieren ingresar con prisa, llegar a un par de locales y salir lo más pronto posible.

Andrés, habitante de Santiago Miltepec, dijo que lo sucedido los intimida, pero comentó con su esposa que lo mejor era acudir muy rápido: “Venimos por el sustento. No por otras personas vamos a dejar de comer”.

Si bien dijo haber visto seguridad privada en la central, no le genera confianza. “Este caso que ocurrió es para que estén aquí [los policías], pero no hay nadie, únicamente los que resguardan la escena, es para que brinden seguridad”, reprochó.

A la Central de Abasto de Toluca llegan hasta 25 mil personas cada día, suman cerca de 3 mil 500 locatarios y mil 200 establecimientos, la mayoría se ha quejado de extorsiones, farderas, además cada uno ha decidido instalar cámaras de videovigilancia, pues algunos desconfían de la eficacia del sistema de monitoreo que implementó la mesa directiva.

Pascual Vilchis Sánchez, titular de la mesa directiva de la Central de Abasto de Toluca, ha rechazado que en el lugar opere algún grupo delictivo, incluso destacó que la seguridad era uno de los éxitos de la administración a su cargo.

En la central se observa la presencia de seguridad privada en algunas zonas, casi todos al exterior de las naves, en la puerta principal de las oficinas administrativas hay al menos seis jóvenes con armas largas, gorras y mariconeras que no permiten el paso. El jefe de seguridad señaló que el director de la mesa directiva no está y es probable que no regrese pronto. Mientras que sólo en el sitio del incendio hay presencia de la policía estatal, el resto, dijeron los oficiales, es responsabilidad de los locatarios, es decir de la seguridad privada.

“Yo trabajo aquí desde hace 26 años, soy de Veracruz, vivo cerca de aquí y nunca había visto eso, he estado en muchas administraciones con todos me llevo bien, los señores administradores, pero no había visto eso”, comentó Eugenio. *Con información de Pedro Villa y Caña y Alberto Morales