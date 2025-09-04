La alcaldía Tlalpan informó que se rehabilitarán 48 conjuntos habitacionales de la demarcación, con lo que se atenderá a más de 54 mil vecinos, a través de una inversión de 21 millones 138 mil pesos.

Se trata del 22% de las unidades que hay en la alcaldía, donde se concentran 213 conjuntos habitacionales. Las 48 se intervendrán este mismo año, indicó la alcaldía en un comunicado.

Señaló que esta rehabilitación se enfocará mayormente en la zona de Coapa, donde se concentrará la mayor parte de los recursos.

Aseguró que en la Supermanzana 1, por ejemplo, se destinarán alrededor de dos millones de pesos para proyectos definidos directamente por los vecinos.

Recordó que la supervisión de las obras quedará a cargo de los comités vecinales, quienes serán responsables de garantizar que las acciones respondan a las necesidades de cada comunidad.

Por su parte, subsecretaria de Unidades Habitacionales de la Secretaría de Vivienda, Guadalupe Chávez, destacó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destinó este año 600 millones de pesos al programa Otoch, con el que se atenderán 600 unidades habitacionales en toda la capital, de las cuales alrededor de 100 corresponden a Tlalpan.

