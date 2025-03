Ecatepec, Mex.— En el municipio no se otorgarán más permisos para la instalación de tianguis en las calles, afirmó el gobierno local y anunció un proceso de reordenamiento y regularización de los 308 tianguis existentes para brindar certeza jurídica. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que la estrategia incluye el otorgamiento de permisos y el cumplimiento de la normatividad al respecto, además de establecer salidas de emergencia, no estacionar vehículos en la vía pública y mantener limpios los lugares.

Cerca de 60% de las familias de Ecatepec se dedica al comercio formal e informal, refirió la presidenta municipal en reunión con representantes de las organizaciones tianguistas a quienes reiteró no habrá más autorizaciones para nuevos mercados ni tampoco para que más vendedores lleguen a los que ya existen.

“Vamos a entregar permisos sin distingos, sin condicionamientos, sin extorsión, sin nada, para que ustedes ganen certeza. Nos vamos a ordenar. Este municipio tiene sobresaturación de vía pública, de tianguis, de bases de taxis y también de viviendas. No se puede construir una casa más, no se puede poner un puesto más, no se puede poner un tianguis más”, dijo la edil.

Lee también: Tianguis Turístico 2025, con actividades gratis para el público

A los comerciantes les exhortó a no dejarse sorprender, ya que ningún servidor público de Ecatepec está facultado para dar autorización para la instalación de más puestos en la vía pública y detalló que los permisos tendrán que ser pagados de manera directa en las oficinas de la Tesorería municipal a un costo justo.

“Los tianguis tendrán salidas de emergencia establecidas, estarán limpios y los comerciantes deben rentar espacios que sirvan como lanzaderas o para estacionar sus vehículos”, agregó Azucena Cisneros.