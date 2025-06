Chalco, Méx.— Las lanchas, las mangueras de gran dimensión conectadas a la red de drenaje en las calles y las botas para poder caminar entre las aguas pestilentes volvieron a la colonia Culturas de México este fin de semana.

Esa comunidad sumergida en la “zona cero”, en la parte más baja de lo que era el antiguo lago de Chalco, padece, otra vez, un problema que no ha sido resuelto.

La lluvia del sábado inundó otra vez varias calles de Culturas de México, San Miguel Jacalones y Nueva San Miguel, principalmente, así como viviendas de los vecinos que, algunos dicen, se han acostumbrado a vivir de esa manera.

Dulce sufrió sus primeras inundaciones en la “zona cero”. Se cambió de la casa donde vivía antes para pagar menos de renta y su decisión le salió contraproducente.

“A la casa que rento entró el agua al patio, no la han sacado, pero de qué sirve que la saquen si vuelve a llover y se inunda y así fue.

“Que más quisiera irme de aquí, pero mi economía no me lo permite, por el momento no pienso moverme, pues acabo de llegar, apenas me cambié y ya estoy viviendo mis primeras inundaciones”, contó.

Guillermo ya no quiso ver cómo se inundaba su casa la noche del sábado y se salió con su esposa para ponerse a salvo, porque el nivel subía en la colonia Culturas de México.

“Afuera subió el agua hasta el nivel de las banquetas y eso que están altas para que no se meta el agua a las casas, pero ya se metió a mi casa, me tuve que ir a la casa de mi hermano, porque si no me salía a tiempo íbamos a quedar atrapados”, narró el vecino.

Vive en la calle Tezcatlipoca, a unos metros de distancia de donde se construyó el cárcamo de alivio que desaloja el agua que se concentra en esa zona, pero ha sido insuficiente para sacar todo el líquido que cayó en las últimas horas, igual que el cárcamo de la colonia Jacalones 2, que está del otro lado de la avenida Solidaridad.

Los bomberos de Chalco llegaron desde el sábado y llevaron lanchas consigo para poder trasladar a los habitantes de un lado a otro de la colonia, porque andar en la noche por las aguas residuales es muy peligroso. “Hemos hecho varios traslados de la gente que vive en las calles donde el nivel está más alto, porque con sus botas que les llegan a las rodillas no pueden caminar porque les llega a algunos más arriba de la cintura”, relató uno de los vulcanos que prestó auxilio a la población.

Al estar colapsado el drenaje por las coladeras de las viviendas de los vecinos y las que están en la calle brotan los líquidos residuales que se esparcen por doquier y el mal olor se extiende por toda esa área de Chalco, por lo que respirar es un suplicio para todos los que residen ahí.

Las mangueras de gran dimensión que el año pasado invadieron las calles de Culturas de México y Jacalones 2, como si fueran tentáculos que emergían de las coladeras, otra vez aparecieron en los mismos puntos y los residentes se habituaron a su presencia porque saben cómo caminar sin tropezar con ellas.

El primer domingo de junio estuvo soleado la mayor parte del día, pero por la tarde los nubarrones aparecieron.